Tunisie : prévisions météo pour vendredi 26 décembre 2025

D’après les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la journée du vendredi 26 décembre 2025 sera marquée par une légère hausse des températures, avec des maximales oscillant entre 12 et 19 degrés.

Le ciel sera partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, avant de devenir progressivement très nuageux dans l’après-midi.

Des pluies temporairement orageuses sont attendues sur les régions du Nord et localement du Centre, pouvant être parfois abondantes sur les régions orientales, en particulier le long du littoral.

Les vents, de secteur sud-est, souffleront relativement fort près des côtes et resteront faibles à modérés à l’intérieur du pays.

La mer sera agitée, devenant très agitée au fil de la journée.