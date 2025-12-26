Perturbations météorologiques : Le ministère de l’agriculture appelle à la vigilance

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a exhorté, vendredi, les agriculteurs à ne pas laisser leur bétail hors des étables ou près des oueds et des vallées, à mettre à l’abri l’ensemble de machines et équipements agricoles et à s’assurer de la protection des serres contre les vents forts.

Il a aussi recommandé aux pêcheurs de ne pas s’aventurer en mer en attendant le retour à la stabilité des conditions météorologiques. L’appel du ministère intervient en réaction à l’annonce, par l’INM, de perturbations météorologiques sur nombre de gouvernorats.

En effet, d’après l’INM, des pluies temporairement orageuses et en quantités importantes sont attendues, à partir de cet après-midi, sur le nord et localement le centre. Ces précipitations seront abondantes, en fin de journée et au cours de la nuit, notamment, sur les gouvernorats du Grand Tunis, Nabeul, Sousse, Monastir, Zaghouan, et Bizerte, avec chute de grêle et vents forts sous orages.

Ces perturbations se poursuivront, demain samedi 27 décembre 2025, sur les régions est du nord et du centre. Les pluies seront intenses notamment sur le Cap Bon.