Nabeul : coupure d’eau potable dans plusieurs délégations

La SONEDE a annoncé une coupure de la distribution de l’eau potable ce vendredi 26 décembre 2025 à partir de 9h dans plusieurs délégations du gouvernorat de Nabeul, relevant du district de Menzel Temime.

Les délégations touchées sont El Mida, Menzel Temime, Kélibia et Hammem El Ghezaz.

Selon la société, cette interruption est due à une panne sur la conduite de transfert des eaux du nord. L’approvisionnement devrait reprendre progressivement dès 23h, à l’issue des travaux de réparation, qui se poursuivront sans interruption jusqu’à leur achèvement.