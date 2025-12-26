Ghana : un prétendu prophète surnommé « Iboh Noé » construit une arche en prévision d’un déluge

Un jeune Ghanéen, se faisant appeler « Iboh Noé », est devenu le centre d’une vive controverse après avoir prétendu être un prophète et annoncé un déluge destructeur censé submerger la Terre à partir du 25 décembre, reprenant le récit du prophète Noé.

Il est allé jusqu’à construire de rudimentaires « arches » en bois, affirmant vouloir sauver l’humanité, ce qui a poussé des milliers de personnes à croire à ses déclarations, certaines allant jusqu’à vendre leurs biens et à verser de l’argent pour réserver une place à bord. Face à l’ampleur de la supercherie, les autorités ghanéennes sont intervenues et ont procédé à son arrestation pour tromperie et désinformation.

Lorsque la date annoncée est passée sans qu’aucune catastrophe ne survienne, le jeune homme a de nouveau surpris ses adeptes en apparaissant au volant d’une luxueuse Mercedes, justifiant l’absence du déluge par un prétendu « sursis divin » accordé afin de construire davantage de bateaux, tout en appelant ses partisans à passer les fêtes de Noël chez eux. Cette affaire a suscité un large débat, oscillant entre moquerie, inquiétude et remise en question.