La sélection tunisienne tentera d’enchaîner avec un deuxième succès d’affilée en phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations de football, actuellement en cours au Maroc, en affrontant demain, samedi, son homologue nigériane pour le compte de la deuxième journée (Groupe C), au stade de Fès à partir de 21H00. L’objectif étant d’assurer son billet pour les huitièmes de finale en tant que leader.

En effet, l’équipe de Tunisie ambitionne de confirmer son début prometteur dans la compétition marqué par une prestation remarquable pour son entrée en lice et une victoire nette aux dépens de l’Ouganda (3-1).

Les Aigles de Carthage sont conscients qu’une victoire face à l’équipe nigériane garantirait la première place du groupe et boosterait la confiance des joueurs, nourrissant un grand espoir d’aller loin dans la compétition et de viser le titre, compensant ainsi la déception de l’élimination au premier tour de la Coupe Arabe FIFA Qatar 2025.

Contrairement au match précédent où le staff technique avait opté pour un système en 4-3-3, le schéma tactique de la Tunisie devrait connaître quelques ajustements, étant donné que les particularités de l’équipe nigériane et son style de jeu diffèrent beaucoup de ceux de l’Ouganda. Il est ainsi attendu que le sélectionneur national, Sami Trabelsi, introduise un troisième joueur dans l’axe de la défense, s’orientant vers un système en 3-5-2, dans le but de réduire les espaces face à l’adversaire et de colmater les brèches face à sa redoutable force offensive. Ce choix, s’il est confirmé, imposera le retrait d’un des éléments du triangle offensif ayant débuté le premier match, probablement Elias Saad. Cela ne signifie pas pour autant un recul de l’efficacité offensive, mais requiert une animation offensive différente et plus variée. En phase de possession, elle s’appuierait sur le soutien des latéraux Ali Abdi et Yan Valery pour créer une supériorité numérique sur les ailes et surprendre la défense nigériane par l’arrière, tout en comptant sur les transitions rapides du milieu de terrain et les courses profondes du duo d’attaque Elias Achouri et Hazem Mastouri, parallèlement à une bonne exploitation des balles arrêtées pour créer le danger et faire la différence devant le but.

Si le Onze national a produit un rendement notable en début de parcours dans cette compétition continentale, la réalité impose la prudence et d’éviter de succomber à une confiance excessive face à une équipe nigériane qui a également remporté son match d’ouverture face à la Tanzanie (2-1), et qui abordera la rencontre avec la ferme intention de confirmer ses ambitions de décrocher d’aller le plus loin possible dans la compétition, pour compenser son échec surprise à se qualifier pour le Mondial 2026. Elle s’appuie pour cela sur ses stars évoluant dans les championnats européens, notamment en attaque, comme Victor Osimhen (attaquant de Galatasaray), Ademola Lookman (joueur d’Atalanta) et Samuel Chukwueze (joueur de Fulham).

La mémoire footballistique conserve de nombreux face-à-face historiques entre les “Aigles de Carthage” et les “Super Eagles”, que ce soit en phase finale de la CAN ou dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Parmi les faits marquants pour la Tunisie, on retiendra celui d’avoir éliminé le Nigéria lors des éliminatoires du Mondial 1978 en Argentine, en s’imposant 1-0 au retour à Lagos après un match nul 0-0 à l’aller à El Menzah, dans un groupe qui comprenait aussi l’Egypte. Puis, lors des éliminatoires du Mondial 1986 au Mexique, avec une victoire 2-0 au retour à El Menzah après une défaite 1-0 à l’aller à Lagos. Avant cela, la victoire excitante aux tirs au but en demi-finale de la CAN 2004 à Rades, sur le chemin du titre, et le succès 1-0 en huitième de finale de l’édition 2021+1 de la CAN au Cameroun grâce à un but de Youssef Msakni.

De son côté, l’équipe nigériane a également réalisé des performances non moins importantes, notamment une victoire 4-2 au premier tour de la CAN 2000 à Lagos, un succès aux tirs au but en quart de finale de la CAN 2006 à Port-Saïd en Egypte, ainsi qu’une victoire 1-0 dans le match de classement pour la troisième place de l’édition 2019 en Egypte.

Deux autres confrontations intenses lors des éliminatoires du Mondial 2010 en Afrique du Sud reviennent également en mémoire, avec un match nul 0-0 à l’aller à Rades et un nul 2-2 au retour à Abuja. Cependant, le ticket de qualification est revenu à l’équipe nigériane, qui a terminé en tête du groupe avec un point d’avance sur la Tunisie.

Le résultat le plus marquant de l’histoire des confrontations entre les deux sélections reste celui réalisé par l’équipe tunisienne en 1984, lorsqu’elle a infligé un cinglant 5-0 à son homologue nigériane dans un match amical.

Notons, par ailleurs, que la Confédération Africaine de Football a désigné l’arbitre malien Boubou Traoré pour diriger la rencontre de samedi entre les deux sélections, tandis que le Sénégalais Issa Sy sera en charge de la VAR.