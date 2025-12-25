Tunisie : Grève des distributeurs de bouteilles de gaz en gros

Les distributeurs de bouteilles de gaz en gros seront en grève les 12 et 13 janvier 2026, sur décision de la Chambre syndicale nationale des distributeurs de gaz domestique en gros, affiliée à l’UTICA.

La Chambre a précisé, dans un communiqué publié jeudi, que cette décision a été prise en raison des multiples problèmes que rencontre le secteur et aux lourdes pertes financières subies par ses professionnels. Elle a, notamment, fustigé la non révision de l’arrêté conjoint du 4 mars 2022, relatif à l’organisation du commerce de distribution du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et du pétrole lampant, dont certaines dispositions sont impossibles à appliquer, estimant que l’arrêté en question impacte négativement l’approvisionnement du marché en cette matière vitale.

Elle a, par ailleurs, critiqué le non versement de l’augmentation de la prime de distribution (estimée à 300 millimes) pour les années 2023, 2024 et 2025, malgré la montée excessive des coûts de distribution et l’étude soumise aux autorités de tutelle à cet effet.

La Chambre a, aussi, dénoncé la non programmation d’un calendrier pour les augmentations de la prime de distribution pour les années 2026, 2027 et 2028 et la non résolution du problème en suspens des distributeurs de la société « Agil Gaz » concernant la retenue à la source pour les années 2023, 2024 et 2025.