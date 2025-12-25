Gafsa : décès tragique de l’infirmière brûlée à l’hôpital de Redeyef, colère et mobilisation citoyenne

La ville de Redeyef, dans le gouvernorat de Gafsa, est plongée dans la tristesse après le décès de l’infirmière Azhar Ben Hmida, grièvement brûlée alors qu’elle était de garde à l’hôpital local. Victime de brûlures très sévères, elle avait été évacuée en urgence vers le centre des grands brûlés de Ben Arous, où elle a finalement succombé à ses blessures dans la matinée du jeudi 25 décembre 2025, selon le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES). Ce drame a suscité une vive émotion et une mobilisation citoyenne à Redeyef, marquée par une marche réclamant justice pour la victime, dénonçant une négligence aux conséquences tragiques. Le FTDES a, de son côté, appelé à l’ouverture d’une enquête indépendante afin de déterminer les responsabilités, tout en réitérant ses revendications pour un renforcement urgent des infrastructures sanitaires locales, notamment par la dotation de l’hôpital en équipements essentiels et sa reclassification en établissement régional.