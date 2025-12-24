Tunisie : vers une nouvelle vision de l’école attractive axée sur la culture et le sport

Le ministère tunisien de l’Éducation s’oriente vers une refonte du modèle scolaire à travers le concept de « l’école attractive », qui vise à enrichir l’environnement éducatif par l’intégration d’infrastructures sportives, de clubs culturels et d’espaces polyvalents. Présent à Mahdia lors de la clôture du Village national d’animation du cinéma et des arts visuels, le ministre Nourredine Nouri a souligné que cette vision s’inscrit dans le prochain plan national de développement et dans les futurs budgets du ministère, y compris au niveau régional. Cette approche, inspirée des attentes exprimées par les élèves eux-mêmes, ambitionne de rétablir l’équilibre entre l’apprentissage académique et l’épanouissement culturel et intellectuel. Le ministre a également réaffirmé sa volonté de généraliser les clubs éducatifs afin de révéler les talents des élèves, saluant au passage la créativité et la qualité des œuvres artistiques présentées par des jeunes venus de l’ensemble des délégations régionales, qui ont su mobiliser les outils technologiques modernes, y compris l’intelligence artificielle, pour exprimer leurs visions et leurs aspirations.