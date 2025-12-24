Super-grippe : le monde en alerte face à une flambée mondiale de la grippe H3N2

Les autorités sanitaires à travers le monde se montrent de plus en plus préoccupées par la propagation rapide d’une vague de grippe d’une ampleur inhabituelle, qualifiée de « super-grippe ». Aux États-Unis comme au Royaume-Uni, les services de santé alertent sur une hausse spectaculaire des contaminations, notamment à New York où le nombre de cas a fortement augmenté en l’espace d’un an. En cause, la souche H3N2 de la grippe A, reconnue pour sa virulence et son impact sévère chez les enfants et les personnes âgées. Cette forme de grippe se manifeste par une forte fièvre, une fatigue extrême et des douleurs corporelles marquées, avec des symptômes pouvant se prolonger au-delà d’une semaine. Face à cette situation, l’Organisation mondiale de la santé insiste sur l’efficacité des vaccins actuels contre les formes graves et appelle à renforcer la vaccination saisonnière, tout en respectant les mesures de prévention comme l’aération des lieux clos, l’hygiène des mains et une prise en charge médicale rapide dès les premiers signes.