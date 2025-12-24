Saisie record de stupéfiants en Tunisie : Cocaïne et cannabis confisqués aux points frontaliers

Les services douaniers tunisiens ont renforcé leur surveillance aux frontières, conduisant à plusieurs saisies majeures de stupéfiants au cours des mois de novembre et décembre 2025. Selon un communiqué de la direction générale de la Douane publié le 24 décembre, de la cocaïne et du cannabis ont été interceptés à différents points d’entrée terrestres, maritimes et aériens.

Parmi les opérations les plus importantes figure la découverte de 100 kilogrammes de cannabis au port de La Goulette Nord, dissimulés dans un véhicule en provenance d’Italie. D’autres saisies significatives ont eu lieu à Bouchebka (10,5 kg de cannabis), Skhira (7 kg de cocaïne), Ras Jedir (6 kg de cocaïne), Dhehiba (4 kg de cocaïne) et à l’aéroport de Djerba-Zarzis (plus de 470 g de cocaïne et 400 g de cannabis). Des procès-verbaux ont été établis pour chacune de ces affaires, et les dossiers ont été transmis aux autorités judiciaires et aux forces de sécurité pour identifier les réseaux de trafic impliqués. Ces interventions démontrent la vigilance des douanes tunisiennes face à des tentatives de contrebande de plus en plus sophistiquées.