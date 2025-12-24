Protection civile : 425 interventions enregistrées en 24 heures

Les unités de la Protection civile ont effectué, au cours des dernières vingt-quatre heures, de six heures du matin hier mardi jusqu’à aujourd’hui mercredi, 425 interventions, selon ce qu’elles ont publié sur leur page officielle sur le réseau social Facebook.

Ces interventions se répartissent en 19 opérations d’extinction d’incendies, 133 interventions de secours et d’assistance sur les routes, 267 opérations de secours en dehors des accidents de la circulation, ainsi que 6 interventions dans divers autres domaines.