Gafsa : Démolition de trois bâtiments risquant l’effondrement

Une opération de démolition de trois bâtiments menaçant ruine à la Médina de Gafsa sera entamée, bientôt, a annoncé, à l’Agence TAP, le responsable chargé des affaires municipales, Mohamed Sghaier Brahmi.

Il a indiqué que cette décision prise, conformément à la loi N33 du 24 juin 2024 relative aux bâtiments menaçant ruine, vise à assurer la sécurité des citoyens.

Les services municipaux lanceront, prochainement, une deuxième opération de démolition de bâtiments menacés d’effondrement dans la ville de Gafsa, a ajouté la même source.