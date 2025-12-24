Décès de Mohamad Bakri : le monde du cinéma perd une voix majeure du récit palestinien

La disparition de Mohamad Bakri marque la perte d’une figure majeure de la culture palestinienne et d’une conscience artistique profondément engagée. Acteur habité, metteur en scène audacieux et intellectuel de conviction, il a fait de l’art un espace de résistance face à l’effacement du récit palestinien. Tout au long de sa carrière, entre théâtre, cinéma et documentaire, Bakri n’a jamais séparé création et responsabilité morale, assumant le prix de ses positions avec une rare constance. De Beyond the Walls à Jenin, Jenin, son œuvre témoigne d’une fidélité inébranlable à la mémoire des siens et à la parole des opprimés. Sa voix, souvent combattue mais jamais réduite au silence, continuera de résonner comme celle d’un passeur de récit et d’un artiste pour qui la culture était, avant tout, un acte de dignité et de lutte.