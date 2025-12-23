Tunisie vs Ouganda : Lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

La Tunisie débute la Coupe d’Afrique des Nations 2025 par un match face à l’Ouganda, comptant pour la première journée du groupe C, également composé du Nigeria et de la Tanzanie. Les Aigles de Carthage, sacrés en 2004 et présents sans interruption lors des 16 dernières éditions, visent un nouveau parcours ambitieux sous la conduite de Sami Trabelsi, avec notamment Hannibal Mejbri parmi les joueurs à suivre.

L’Ouganda, finaliste en 1978, revient sur le devant de la scène depuis 2017 et s’est qualifié en terminant deuxième de son groupe.

La rencontre se jouera le mardi 23 décembre 2025 à 21h00, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, et sera diffusée en direct sur beIN SPORTS 1.