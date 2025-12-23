Pluviométrie : Pluies faibles mais générales durant les dernières 24 heures

Des pluies faibles mais générales ont été enregistrées durant les dernières 24 heures sur 21 gouvernorats du pays, d’après le bulletin sur la pluviométrie publié, mardi, par l’Institut national de la météorologie (INM).

La quantité la plus importante a été enregistrée à Sayada dans le gouvernorat de Monastir, contre 7 mm à Ouerdanine et Motamar, 5 mm à Kheniss, 2 mm à Jemmal et Sahline et 1 mm à Monastir. À Sousse, les quantités de pluies enregistrées durant les dernières 24 heures ont été de l’ordre de 4 mm à Messaadine et Sousse nord, 3 mm à Akkouda, Sidi Bouali, Kalâa Kebira, Sidi El Hani et Ennfidha, 2 mm à Msaken et Chott Meriam.

A Mahdia, les quantités de pluies ont été de l’ordre de 3 mm à Chorbane, Essouassi, Hebira et Ouled Chamekh et 1 mm à El Jem.

Sur le Grand Tunis, 1 mm a été enregistré à Tunis Carthage (Gouvernorat de Tunis), 1 mm à Ariana et Chorfech (Gouvernorat de l’Ariana), 1 mm à Manouba (Gouvernorat de la Manouba), 8 mm à Radès, 7 mm à Mégrine et Boumhel, 3 mm à Khelidia et Hammam Lif, 2 mm à Mehamdia, Ben Arous et Ouzra ( Gouvernorat de Ben Arous).

A Zaghouan, les services de l’INM ont enregistré 5 mm à Ennadhour, 3 mm à El Fahs, Zaghouan, El Jouf ouest, barrage de Oued El-Kebir et Mogren, 2 mm à Bir Mcherga et Zriba.

Des quantités faibles ont aussi été enregistrées sur le gouvernorat de Nabeul avec 2 mm à Korba et 1 mm à Sidi Hassoun.

A Sfax, les pluies était plus générales touchant à plusieurs régions avec 4 mm à Bou Thadi, 2 mm à Mahres, Menzel Chaker, Bir Ali, Thyna, Chaâl et Agareb, 1 mm à Sfax Aéroport, Sakiet Eddaïer, Sfax Ville, El Ghraba, port de Skhira et Ghraiba.

Des quantités modestes ont, par ailleurs, été enregistrées au Kef, avec 3 mm à Kalaat Senan, 2 mm au Sers et 1 mm à Dahmani et Tajerouine.

Aux gouvernorats de Siliana et de Jendouba, les quantités ont été faibles avec 1 mm à Ain Boussadia et Beni Mtir et Barrage Bouhertma, 2 mm à Tabarka et Balta Bou Aouane.

A Kairouan, 4 mm ont été enregistrés à El Ala, 3 mm à Cherarda, 2 mm à Bouhajla et Haffouz, 1 mm à Oueslatia, Kairouan, Nasrallah et Chebika. A Kasserine, l’INM a recensé 4 mm à Majel Bel Abbès, 3 mm à Haidra, 2 mm à Jedelienne et 1 mm à Sbiba, Thala et Sbeïtla.

A Sidi Bouzid, les services de l’INM ont enregistré 2 mm à Ouled Haffouz et Bir El Haffey, 1 mm à Meknassy, Sidi Bouzid, Jelma et Regueb.

Sur le gouvernorat de Gafsa, plusieurs régions ont été concernées par les dernières pluies avec 8 mm à Om Laarayes, 6 mm à Métlaoui et Redeyef, 4 mm à Chabiba, 3 mm à Sidi Aich et Gafsa, 2 mm à Zannouch et El Guettar.

Plus au sud, 5 mm ont été enregistrés à Dgueche, 3 mm à Tameghza, 2 mm à Hezoua et Tozeur et 1 mm à Nefta (Gouvernorat de Tozeur), 4 mm à Douz, 2 mm à El Faouar et Kébili et 1 mm à Souk Lahad (gouvernorat de Kébili), 2 mm à El Hamma, 1 mm à Ghannouch ( Gouvernorat de Gabès) et 2 mm à Beni Khedache ( gouvernorat de Médenine).