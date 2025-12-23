Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) a lancé un guide numérique simplifié pour la protection des enfants migrants, accompagné d’une série de vidéos de sensibilisation destinées au grand public.

Conçu comme un outil pédagogique accessible, ce guide répond à un besoin urgent : mieux faire connaître les droits fondamentaux des enfants migrants, souvent invisibles, marginalisés, et confrontés à des obstacles juridiques et sociaux complexes.

Selon le FTDES, le guide présente de manière claire le cadre légal tunisien et international qui protège l’enfance, rappelle les obligations de l’État en matière de non-discrimination, et détaille les mécanismes de prise en charge des mineurs migrants non accompagnés. Il va plus loin en offrant des conseils pratiques pour interagir avec ces enfants dans le respect de leur dignité et de leur « intérêt supérieur », principe cardinal du droit de l’enfant.

Au-delà de l’information, l’initiative vise à changer le regard : combattre les stéréotypes, briser les préjugés et promouvoir une culture de protection inclusive, où chaque enfant, quelle que soit son origine, est reconnu comme un sujet de droit.