Gabès : deux morts et trois blessés dans un grave accident sur la route régionale 107

Un grave accident de la route s’est produit aujourd’hui, mardi, sur la route régionale 107 reliant Matmata Nouvelle à Matmata, dans le gouvernorat de Gabès, faisant deux morts et trois blessés.

Selon une source de la protection civile relayée par l’Agence Tunis Afrique Presse, l’accident a impliqué la collision de deux voitures particulières. Les équipes de secours et de la protection civile sont rapidement intervenues pour transporter les blessés vers l’hôpital local de Matmata Nouvelle, avant leur transfert à l’hôpital universitaire de Gabès pour recevoir des soins adaptés.