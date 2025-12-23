Étude : 59 % des Tunisiens de l’étranger ne souhaitent pas rentrer en Tunisie

Une étude récente menée auprès de plus de 1 000 membres de la diaspora tunisienne révèle que 59 % des Tunisiens établis à l’étranger n’envisagent pas de retourner en Tunisie, tandis que 20 % expriment une volonté claire de retour et 21 % évoquent une éventualité sans projet défini à court terme.

Réalisée par l’Association des Tunisiens diplômés des grandes écoles (ATUGE) et intitulée « L’attractivité : feuille de route pour capter les projets de la diaspora tunisienne », l’étude montre que parmi ceux qui souhaitent rentrer, 24 % aspirent à lancer des projets entrepreneuriaux, 21 % envisagent d’y passer leur retraite et 34 % citent des raisons familiales comme principal moteur de retour. L’enquête identifie toutefois plusieurs freins majeurs à l’attractivité du pays, notamment le manque d’opportunités d’emploi, des salaires jugés insuffisants, les difficultés liées au climat des affaires, l’accès au financement et la complexité des procédures administratives.

Pour y remédier, la study propose une feuille de route axée sur l’amélioration du marché du travail, la revalorisation des salaires, le renforcement de l’environnement entrepreneurial, la création de plateformes dédiées aux opportunités d’investissement et d’emploi, ainsi que l’adaptation du cadre législatif et fiscal afin de favoriser un retour durable, partiel ou définitif, des compétences tunisiennes à l’étranger.