Emploi et Enseignement supérieur alertent sur les abus dans la formation professionnelle privée

Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont souligné dans un communiqué conjoint publié mardi, que les diplômes universitaires sont remis exclusivement par les établissements de l’enseignement supérieur publics ou privés autorisés par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les deux ministères ont indiqué dans ce communiqué destiné au public parmi les demandeurs de formation, les stagiaires et les établissements privés de formation professionnelle, qu’il était strictement interdit à tout établissement de formation professionnelle privé de publier des annonces de formation qui proposent au public la possibilité d’obtenir des diplômes universitaires reconnus dans le système tunisien ou étranger, tels que les diplômes en ingénierie, les licences, les maîtrises en gestion des affaires, ou toute mention d’une reconnaissance nationale ou internationale dans le cadre de partenariats avec les établissements de l’enseignement supérieur à l’étranger.

Les deux ministères ont signalé que toute violation des règlements expose l’institution contrevenante à des sanctions administratives et à des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur.

Les ministères de l’emploi et de l’enseignement supérieur ont appelé tous les demandeurs de formation et d’études universitaires à vérifier au préalable les listes des établissements privés de formation professionnelle et la liste des établissements privés d’enseignement supérieur autorisés, en contactant les directions régionales de l’emploi et de la formation professionnelle territorialement compétentes pour les listes des établissements privés de formation professionnelle ou en accédant au site web du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l’adresse suivante: https://www.mes.in pour obtenir la liste des établissements privés d’enseignement supérieur.