Tunisie : Report de l’affaire du “Complot 2” au 19 janvier 2026

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près la Cour d’appel de Tunis a décidé, lundi, de reporter, au 19 janvier 2026, l’examen de l’affaire dite de “complot 2”, et ce en réponse à une demande de la défense.

La juridiction a, en outre, décidé la saisie de l’affaire pour statuer sur les demandes de libération, apprend l’agence TAP auprès d’une source judiciaire.

La cinquième chambre criminelle spécialisée dans les affaires terroristes avait rendu, le 8 juillet 2025, des jugements de première instance dans cette affaire dans laquelle sont impliqués des politiques et d’anciens sécuritaires, à l’instar du président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi et Nadia Akacha, ancienne cheffe du cabinet du président de la République.

Les peines prononcées à l’encontre des accusés détenus oscillent entre 12 et 14 ans de prison. Quant aux accusés poursuivis en état de fuite, ils ont été condamnés à 35 ans de prison, avec exécution immédiate.

La juridiction a également ordonné le placement de l’ensemble des condamnés sous contrôle administratif pour une durée de cinq ans.