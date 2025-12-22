Soudan : dix morts dans une frappe de drone sur un marché au Darfour

Dix personnes ont été tuées samedi dans une frappe de drone visant un marché de la ville d’Al-Malha, dans la province occidentale du Darfour, ont indiqué dimanche des secouristes.

L’attaque a provoqué un incendie dans plusieurs commerces, selon la Cellule d’intervention d’urgence, l’un des nombreux groupes bénévoles mobilisés pour porter assistance aux civils dans le pays.

Située dans le Darfour-Nord, à la frontière avec la Libye, Al-Malha était tombée en mars dernier aux mains des Forces de soutien rapide (FSR), impliquées dans un conflit avec l’armée régulière depuis deux ans et demi. Ce conflit a déjà causé des dizaines de milliers de morts, le déracinement de millions de personnes, et constitue ce que l’ONU qualifie de “pire crise humanitaire au monde”.