Scandale à Doha : Elyes Chouachi interdit d’entrée au Qatar malgré son invitation par Al Jazeera

Elyes Chouachi, fils du détenu politique Ghazi Chouachi, a été empêché d’entrer au Qatar malgré une invitation officielle de la chaîne Al Jazeera, où il devait participer à l’émission al ettijah al mouaakis animée par Faisal Al-Kasim, consacrée à la situation en Tunisie. Arrivé à l’aéroport international de Doha, il a été soumis à de longs contrôles avant de se voir refuser l’entrée sur le territoire qatari et d’être retenu pendant seize heures, avant d’être finalement renvoyé en France, son pays de résidence depuis cinq ans. Selon lui, cette décision repose sur un classement le considérant comme « terroriste » en vertu d’accords entre ministres arabes de l’Intérieur, alors même que son visa avait été légalement délivré et que toutes les dispositions logistiques avaient été prises par la chaîne. Cette mésaventure survient dans un contexte où Elyes Chouachi fait face à de lourdes condamnations en Tunisie, dont une peine de douze ans de prison prononcée en novembre 2025 pour des accusations à caractère terroriste, auxquelles s’ajoutent d’autres peines cumulables pouvant atteindre 38 ans, ainsi que des poursuites judiciaires multiples. Contestant l’ensemble des accusations, Elyes dénonce un harcèlement judiciaire motivé par ses prises de position publiques et considère cette interdiction d’entrée comme un épisode scandaleux et injuste.