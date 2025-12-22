Prix de l’huile d’olive en Tunisie : combien coûte le litre cette saison ?

Cette saison, le prix du litre d’huile d’olive sur le marché tunisien oscille généralement entre 11 et 13 dinars, une fourchette considérée comme équilibrée par les professionnels, car elle permet de couvrir les charges de production tout en garantissant un revenu acceptable aux agriculteurs. Selon la qualité de l’huile et les zones de production, les tarifs peuvent toutefois varier, allant d’environ 10 à 14 dinars, sous l’effet combiné de l’offre, de la demande et de l’évolution des cours internationaux. Les acteurs du secteur attirent également l’attention sur les contraintes liées à la collecte et au transport des olives, qui nécessitent une organisation rigoureuse afin de préserver la qualité du produit. Une légère hausse des prix n’est pas exclue dans les prochaines semaines, notamment en raison d’une baisse attendue des volumes dans certaines régions du nord touchées par des conditions climatiques particulières. Malgré la pression persistante sur les prix à l’exportation, marquée par une baisse des tarifs à l’international, le marché intérieur reste relativement stable, assurant aux consommateurs une disponibilité satisfaisante de l’huile d’olive sans envolée notable des prix.