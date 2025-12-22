La CNSS lance un service d’adhésion à distance à l’amnistie sociale

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé le lancement d’un nouveau service permettant aux débiteurs parmi les travailleurs indépendants d’adhérer à l’amnistie sociale, de bénéficier de l’annulation totale des pénalités de retard, et de régulariser leur situation à distance.

La CNSS a précisé dans son communiqué, que le paiement s’effectue via le lien www.cnss.tn soit par le règlement intégral de la dette et des frais en une seule fois, soit par l’échelonnement du montant.

Ce nouveau service permettra aux travailleurs indépendants bénéficiant d’un précédent échelonnement de paiement avec la caisse de poursuivre le versement de leurs mensualités et de télécharger le reçu de paiement à distance, selon le même communiqué.

La CNSS a souligné que la date limite pour bénéficier de l’amnistie sociale a été fixée au 31 décembre 2025.