Grippe saisonnière : le ministère de la Santé appelle les groupes à risque à se faire vacciner

Le ministère de la Santé a appelé, dans un communiqué, les personnes âgées, les femmes enceintes, les pèlerins, ainsi que les diabétiques et les personnes atteintes de maladies cardiaques ou pulmonaires, à se faire vacciner contre la grippe saisonnière.

Le département souligne que la vaccination permet de réduire significativement les risques de formes graves et de complications liées au virus, en particulier chez les populations les plus vulnérables.

Il est à rappeler que le ministère de la Santé avait annoncé, en octobre dernier, la mise à disposition de 280 mille doses du vaccin antigrippal. Ce dernier assure une protection estimée entre 70 et 80 % contre quatre souches de la grippe saisonnière. Le prix du vaccin varie entre 37 et 41 dinars la dose.