Tunisie : prévisions météo pour dimanche 21 décembre 2025

Le ciel sera nuageux, dimanche, sur la plupart des régions du pays, avec possibilité de chute de pluies éparses sur le nord et le centre.

Les précipitations seront, temporairement, orageuses, l’après midi sur les zones du centre Est, et localement, à Sfax, d’après un bulletin, publié par l’Institut National de la Météorologie (INM). Vers la fin de la nuit, les pluies seront abondantes sur les régions côtières nord, a précisé l’INM.

Les températures maximales se situeront aux alentours de 10 degrés, sur les hauteurs ouest et elles seront comprises entre 12 et 17 degrés, ailleurs.

Le vent soufflera du secteur ouest, avec une vitesse relativement forte, près de côtes et au sud et faible à modéré dans le reste des régions. La mer sera agitée au nord et au golfe de Gabès et peu agitée, ailleurs.