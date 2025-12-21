Tunisie : Al-Ayachi Hammami appelle à un grève de la faim collective dans les prisons

Le 21 décembre 2025, l’avocat tunisien Al-Ayachi Hammami a lancé un appel à un gréve collective de la faim de trois jours dans les prisons, dénonçant ce qu’il considère comme des procédures judiciaires injustes et arbitraires. Dans un message publié sur sa page officielle Facebook, il a exhorté tous les prisonniers politiques, syndicaux, journalistes, militants des droits civiques et victimes de pressions financières à participer à cette action les 22, 23 et 24 décembre pour exprimer leur rejet des décisions judiciaires qu’il juge illégitimes. Parallèlement, il a appelé la société civile tunisienne, les familles et les soutiens des détenus à accompagner cette mobilisation par des actions pacifiques et légales, culminant par une marche nationale en faveur de la libération des prisonniers politiques. Dans ce contexte, plusieurs dizaines d’avocats ont également annoncé leur participation à un jeûne de solidarité, soulignant leur rôle essentiel dans la défense des droits et des libertés et dans le soutien des détenus face à un pouvoir judiciaire qu’ils jugent sous influence politique.