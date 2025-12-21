La municipalité de Tunis envisage un système électronique pour optimiser la maintenance de sa flotte

Des responsables de la municipalité de Tunis ont examiné, lors d’une réunion, tenue récemment, la possibilité de mettre en place le système électronique Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO), afin de réduire les pannes et de prolonger la durée de vie de sa flotte de véhicules

Selon un communiqué, publié par la municipalité, ce système lui permettra de passer d’une maintenance réactive à une maintenance prédictive, garantissant ainsi la continuité des activités et la préservation de la valeur des actifs.

Il vise principalement à améliorer les performances et à réduire les coûts d’exploitation grâce à une maintenance intelligente et efficace, en minimisant les temps d’arrêt imprévus des équipements et en augmentant l’efficacité par une meilleure planification des ressources et une gestion optimisée des tâches.

Le système GMAO est un outil de gestion de la maintenance par le biais d’un logiciel permettant de gérer les différentes tâches la maintenance des équipements au sein d’une entité (entreprise, collectivité, administration…)