2025 : cinq Tunisiens dans le top 100 des Africains les plus influents

La Tunisie s’illustre une nouvelle fois sur la scène africaine en plaçant cinq de ses ressortissants parmi les 100 Africains les plus influents en 2025, selon le classement annuel du magazine New African publié le 19 décembre. Cette distinction met en lumière des parcours tunisiens d’exception dans des domaines variés, allant de la finance et de l’investissement à l’écologie, l’art contemporain et la réflexion économique. Hazem Ben Gacem et Lotfi Karoui se distinguent dans le monde des affaires et de la finance internationale, tandis que Semia Gharbi est saluée pour son engagement environnemental et sa lutte contre le trafic de déchets. De son côté, Myriam Ben Salah confirme l’influence tunisienne dans le champ culturel et artistique mondial, alors que l’économiste Fadhel Kaboub s’impose comme une voix majeure des débats sur la justice climatique et la souveraineté économique dans les pays du Sud. Avec ces cinq figures, la Tunisie figure parmi les pays africains les plus représentés dans ce classement prestigieux, témoignant de son rayonnement intellectuel, économique et culturel à l’échelle continentale et internationale.