Vacances scolaires : des sorties éducatives au profit des écoles primaires rurales

Le ministère de l’éducation organise, au cours des vacances de fin du premier trimestre de l’année scolaire 2025/2026, un programme de sorties scolaires destinées aux écoles primaires situées dans les zones rurales, a souligné le ministère dans son communiqué.

Ce programme, qui s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère visant à renforcer l’enseignement actif et à enraciner le principe d’égalité des chances, cible 263 écoles primaires situées dans les zones rurales à faible niveau économique et social, en plus des écoles dans les quartiers populaires et les écoles oeuvrant selon le système des équipes.

Le programme comprend des visites de terrain aux sites archéologiques, culturels, environnementaux et scientifiques ainsi que des ateliers pédagogiques pratiques, sous la supervision de cadres éducatifs et administratifs spécialisés, tout en garantissant les conditions de sécurité, d’assurance et de transport surveillé.

Ces activités seront, par la ensuite, exploitées pédagogiquement au sein des établissements scolaires afin de renforcer leur impact éducatif.

Ce programme a pour objectif de promouvoir l’apprentissage par l’observation et l’expérience, de développer la sensibilisation à l’environnement naturel, culturel et urbain et de consolider les valeurs de citoyenneté et d’appartenance au pays.

Le ministère prévoit la participation d’environ 6 016 élèves à ces sorties, qui seront accompagnés de 721 cadres éducatifs. Par ailleurs, 95 bibliothèques mobiles comportant un total de 5 700 livres seront mises à disposition dans les bus.