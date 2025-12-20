Tunisie – Santé : l’arthrose, un problème majeur affectant 30 % des Tunisiens

Le Dr Ahmed Laatar, chef du service de rhumatologie à l’hôpital Mongi Slim de La Marsa, a alerté sur l’ampleur des maladies rhumatismales en Tunisie, soulignant que l’arthrose touche près de 30 % de la population, avec une prévalence plus marquée chez les femmes. Il a expliqué que ces affections, qui regroupent diverses maladies inflammatoires chroniques affectant les articulations, les muscles et les tissus conjonctifs, entraînent une altération significative de la mobilité et de la capacité à accomplir les activités quotidiennes ou professionnelles. Selon lui, l’arthrose résulte principalement de l’usure du cartilage, notamment au niveau des genoux et de la colonne vertébrale, tandis que certaines formes d’arthrite touchent davantage les mains et les pieds chez les femmes et le dos chez les hommes. Le spécialiste insiste sur l’importance de la prévention à travers une hygiène de vie saine, incluant le maintien d’un poids équilibré, une activité physique régulière, l’évitement des positions prolongées et une alimentation adaptée, tout en rappelant que des facteurs génétiques peuvent également intervenir.