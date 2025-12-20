Tunisie : première opération réussie de tumeur mammaire à l’hôpital régional de Tabarka

Pour la première fois, l’hôpital régional de Tabarka a réalisé avec succès une opération chirurgicale complexe visant à retirer une tumeur cancéreuse. Selon le ministère de la Santé, cette intervention a consisté en l’exérèse de la « ganglion sentinelle » grâce à la technique colorimétrique au Bleu patenté, ainsi qu’en une tumorectomie mammaire. Parallèlement, une autre salle d’opération a accueilli un patient pour une intervention combinant l’ablation de la tumeur et un curage axillaire. Ces opérations ont été effectuées par l’équipe du service universitaire de chirurgie oncologique de l’hôpital régional de Jendouba, en étroite collaboration avec des spécialistes en gynécologie-obstétrique, anesthésie et soins intensifs, ainsi qu’avec le personnel paramédical. Ce succès marque une avancée significative dans le renforcement de la décentralisation des soins spécialisés, offrant aux patients un accès à des traitements de pointe sans avoir à parcourir de longues distances. Les patients opérés avaient été identifiés dans le cadre de la campagne de dépistage précoce du cancer du sein « Octobre Rose 2025 », soulignant l’importance du diagnostic précoce pour des interventions chirurgicales moins invasives et une meilleure prise en charge.