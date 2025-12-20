Taxes de circulation en Tunisie : paiement en ligne dès 2026, fin de la vignette autocollante

À partir du 1er janvier 2026, le paiement des taxes de circulation en Tunisie connaîtra une transformation majeure avec l’introduction officielle du règlement électronique et la suppression définitive de l’autocollant apposé sur le pare-brise.

Cette réforme, entérinée par un arrêté conjoint des ministères des Finances, de l’Intérieur, des Transports et des Technologies de la communication, permet aux propriétaires de véhicules de s’acquitter de la vignette soit auprès des recettes des finances, soit via des plateformes numériques fiables, sans modification des délais légaux de paiement. La preuve du règlement ne reposera plus sur un support matériel visible, mais sur un récépissé papier ou électronique faisant foi, tandis que les services de contrôle disposeront d’outils numériques leur offrant la possibilité de vérifier instantanément, sur le terrain, la situation fiscale des véhicules.

En mettant fin à un dispositif jugé contraignant et dépassé, les autorités entendent simplifier les démarches administratives, améliorer la traçabilité des paiements et réduire les risques de fraude, tout en s’inscrivant dans une stratégie plus globale de digitalisation des services publics et de modernisation de la gestion fiscale au bénéfice des citoyens.