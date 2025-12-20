Lazio Rome – Cremonese : sur quelle chaîne regarder le match en direct ?

La 16e journée de Serie A se poursuit ce samedi 20 décembre 2025 avec un match attendu au Stadio Olimpico : Lazio Rome reçoit Cremonese pour un duel qui s’annonce intense.

Horaire du match

Le coup d’envoi est prévu à 18h00. Les supporters des deux clubs pourront suivre l’intégralité de la rencontre en direct.

Diffusion TV et streaming

Le match sera retransmis sur DAZN, offrant la possibilité de suivre chaque action en direct.