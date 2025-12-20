Juventus Turin – AS Rome : lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Pour la 16ᵉ journée de Serie A, la Juventus Turin reçoit l’AS Rome ce samedi 20 décembre 2025 à 20h45 à l’Allianz Stadium. Les deux équipes, séparées d’un point au classement (AS Rome 4ᵉ avec 27 points, Juventus 5ᵉ avec 26 points), se disputent une place en Ligue des champions dans un duel qui s’annonce serré.

Sur les cinq derniers matchs, la Juventus affiche quatre victoires et une défaite (8 buts marqués, 3 encaissés), tandis que l’AS Rome compte trois victoires et deux défaites (8 buts marqués, 4 encaissés). Les confrontations récentes sont équilibrées : une victoire chacune et trois nuls, rendant cette rencontre encore plus indécise.

Diffusion et streaming

Heure du match : samedi 20 décembre 2025, 20h45

Lieu : Allianz Stadium, Turin

Chaîne TV : DAZN

Streaming live texte : disponible sur notre site