Vacances scolaires : appel à la vigilance sur les routes

A l’occasion des vacances scolaires, l’Observatoire national de la sécurité routière a appelé, vendredi, les usagers de la route à faire preuve de vigilance et à respecter le code la route.

L’Observatoire indique, dans un communiqué, que les routes nationales et régionales connaîtront une densité importante de la circulation, notamment dans les zones touristiques et les régions de l’intérieur du pays, à partir du vendredi 19 décembre 2025 jusqu’au dimanche 4 janvier 2026.

L’Observatoire recommande la non-conduite en cas de conditions météorologiques défavorables, telles que de fortes pluies ou un brouillard dense, et de procéder à un contrôle technique du véhicule avant tout déplacement, en accordant une attention particulière à l’état des pneus, des freins et du système d’éclairage.

L’Observatoire insiste également sur l’obligation du port de la ceinture de sécurité pour tous les passagers, appelant à rester pleinement concentrés au volant et à éviter d’utiliser le téléphone portable pendant la conduite.

Il exhorte aussi les automobilistes à respecter le code de la route, notamment la signalisation et les limitations de vitesse, à éviter les freinages brusques et l’usage excessif des freins, tout en maintenant une distance de sécurité suffisante.

L’Observatoire met en garde contre les dépassements interdits et dangereux, le transport de charges ou d’objets obstruant la visibilité, soulignant l’importance de se reposer prendre un repos suffisant avant d’effectuer de longs trajets, afin de prévenir la fatigue au volant.