Tunisie : prévisions météo pour vendredi 19 décembre 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, une nette baisse des températures est attendue vendredi 19 décembre 2025. Les maximales varieront entre 9 et 13 degrés dans les régions de l’ouest, et entre 14 et 17 degrés dans le reste du pays.

Le ciel sera très nuageux sur la plupart des régions, avec des pluies éparses et temporairement orageuses. Ces précipitations pourront être localement abondantes et accompagnées de chutes de grêle par endroits.

Les vents souffleront de secteur est, relativement forts à localement forts sur les zones côtières, tandis qu’ils resteront faibles à modérés à l’intérieur du pays.

La mer sera agitée à localement très agitée.