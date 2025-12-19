Sfax : l’OIM livre du matériel médical pour renforcer les services de maternité

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en coordination avec le ministère de la santé, a livré récemment du matériel médical essentiel à la Direction Régionale de la Santé de Sfax.

Selon un communiqué publié ce vendredi sur la page officielle de l’OIM Tunisie, cette donation, qui comprend une table d’accouchement, un coussin chauffant, un marchepied et un impédancemètre, viendra renforcer les services de gynécologie et d’obstétrique dans les hôpitaux régionaux pour améliorer la prise en charge des femmes enceintes.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Renforcement des interventions en santé et protection des migrants et soutien à la durabilité du système de santé tunisien », financé par le ministère italien des affaires étrangères, précise le communiqué.