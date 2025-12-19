Métro de Tunis : une fumée suspecte provoque la panique sur la ligne 5

Un incident technique survenu ce matin sur la ligne 5 du métro, entre les stations Meftah Saadallah et Bab Saadoun, a semé l’inquiétude parmi les usagers. Des bruits métalliques inhabituels, suivis de l’apparition de fumée au niveau des roues, ont rapidement suscité la crainte d’un départ de feu à bord de la rame. La situation a provoqué un mouvement de panique, certains passagers tentant de quitter le convoi avant son arrêt complet. Grâce à l’intervention rapide des agents de la Transtu, l’alimentation électrique a été immédiatement interrompue et les étincelles observées sur les rails ont été rapidement maîtrisées à l’aide d’extincteurs. L’incident a finalement été contenu sans faire de blessés, permettant un retour progressif au calme.