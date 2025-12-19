Gaza : plus de 1 000 patients morts en attente d’une évacuation médicale, alerte l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé a exprimé une vive inquiétude face à la dégradation extrême de la situation sanitaire dans la bande de Gaza, faisant état de plus d’un millier de décès parmi des patients en attente d’une évacuation médicale depuis la mi-2024. D’après les chiffres présentés à Genève, au moins 1 092 personnes sont mortes entre juillet 2024 et novembre 2025 sans avoir pu accéder à des soins spécialisés à l’étranger, un bilan que l’OMS estime probablement en deçà de la réalité. Cette tragédie est attribuée aux restrictions drastiques de circulation et à l’effondrement du système de santé local, incapable de répondre aux besoins des patients atteints de pathologies graves ou de blessures complexes. Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a de nouveau appelé à la mise en place urgente de corridors médicaux humanitaires sûrs et durables afin de sauver des vies et prévenir une aggravation de la crise.