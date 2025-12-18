À l’occasion des vacances d’hiver de l’année 2025, le ministère du Transport a annoncé, jeudi, une série de mesures destinées à assurer la mobilité des citoyens dans les meilleures conditions possibles. Ces mesures entreront en vigueur les 19, 20 et 21 décembre 2025, ainsi que les 3, 4 et 5 janvier 2026.

Il a ainsi été décidé d’autoriser les sociétés régionales de transport, la Société nationale de transport interurbain (SNTRI) et la Société nationale des chemins de fer tunisiens ( SNCFT) à exploiter des dessertes supplémentaires sur l’ensemble de leurs lignes régulières.

Par ailleurs, les sociétés régionales de transport et la Société nationale de transport interurbain seront autorisées à effectuer des voyages en dehors de leurs lignes habituelles, au départ des stations de transport de voyageurs.

Le ministère a également décidé d’accorder, à titre exceptionnel, aux taxis collectifs (louage) l’autorisation d’effectuer des déplacements sur l’ensemble du territoire de la République, sans se limiter à la zone de circulation prévue par la carte d’exploitation, tout en respectant l’obligation de prendre en charge les passagers à partir des stations de taxis louage vers les destinations concernées.

Enfin, le département a appelé ses directions régionales à mobiliser des équipes de contrôleurs du transport terrestre relevant de leur compétence afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre de ces mesures au niveau des stations de transport terrestre et d’intervenir pour accorder des autorisations exceptionnelles.