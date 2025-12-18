Tunisie : les motos responsables de 42 % des accidents mortels sur les routes

Le directeur de la Commission de pilotage de la Stratégie nationale multisectorielle pour la sécurité routière au ministère de l’Intérieur, le colonel Aymen Ben Ibrahim, a révélé que les motos sont responsables d’au moins 42 % des accidents de la route ayant entraîné des décès en Tunisie. Ce chiffre alarmant place les deux-roues motorisés en tête des moyens de transport les plus dangereux sur les routes tunisiennes, soulignant l’urgence de renforcer les mesures de prévention et de sensibilisation pour protéger les usagers de la route.