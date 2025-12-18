Mahdia : Inauguration de la Maison des services numériques à Karkar

La Maison des services numériques de la localité de Karkar, relevant de la délégation de Boumerdes (gouvernorat de Mahdia), est entrée en activité, jeudi, à la suite de son inauguration par le gouverneur de Mahdia, Anis Adhari, en présence de la représentante de la direction générale des réformes et des études administratives prospectives à la présidence du gouvernement, Safa Haj Fraj.

À cette occasion, Haj Fraj a indiqué que cette structure mettra à la disposition des citoyens 26 services relevant de sept organismes, à savoir la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), Tunisie Télécom, les trois caisses sociales, outre le service de confirmation de l’identité numérique relevant du ministère des Technologies de la communication.

Elle a précisé que la création de la Maison des services numériques à Karkar, repose sur trois axes majeurs : l’inclusion sociale et numérique à travers le principe du guichet unique, ainsi que l’inclusion financière, la structure s’appuyant exclusivement sur les moyens de paiement électronique.

L’inauguration de la Maison des services numériques de Karkar coïncide avec l’ouverture de quatre établissements similaires à Bir Mcherga (Zaghouan), Oueslatia (Kairouan), Ouerdanine (Monastir) et Ouled Haffouz (Sidi Bouzid), a-t-elle précisé, soulignant qu’un élargissement progressif de la gamme des services est prévu au profit des citoyens résidant dans des zones dépourvues de services prioritaires.

Elle a, par ailleurs, fait savoir que la présidence du gouvernement œuvre à la mise en place d’un projet visant la création de 34 Maisons de services numériques réparties sur 21 gouvernorats et ciblant près de 900 mille citoyens, à l’horizon de la fin du premier semestre de l’année prochaine.