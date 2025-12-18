Jeux africains de la jeunesse : médaille d’or pour Yasmine Hawani en moins de 59 kg

La taekwondoïste tunisienne Yasmine Hawani s’est distinguée avec éclat aux Jeux africains de la jeunesse de Luanda 2025 en décrochant, jeudi 18 décembre, la médaille d’or dans la catégorie des moins de 59 kg chez les filles. À seulement 17 ans, la jeune athlète confirme son talent et sa progression constante sur la scène continentale, s’imposant comme l’un des espoirs les plus prometteurs du taekwondo tunisien. Cette performance vient également enrichir le palmarès de la Tunisie dans cette compétition et illustre le dynamisme et la compétitivité des sports individuels nationaux.