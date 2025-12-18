Gabès : Perturbation dans la distribution de l’eau potable

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé, ce jeudi, la survenue d’une panne au niveau du canal principal de distribution d’un diamètre de 800 mm, situé à la station de dessalement de l’eau de mer de Zarat.

Cet incident a entraîné une perturbation, voire une interruption de l’approvisionnement en eau potable dans les zones relevant de la délégation de Gabès Sud, ainsi que dans les quartiers situés en hauteur de la ville de Gabès.

Selon la SONEDE, la reprise de la distribution de l’eau s’effectuera progressivement à partir de 6 heures du matin, ce vendredi 19 décembre, une fois les travaux de réparation achevés.