Tunisie : première néphrectomie robot-assistée réussie à l’hôpital Charles Nicolle

Le service de Chirurgie Urologique et transplantation de l’Hôpital Charles Nicolle a annoncé, hier mardi sur sa page officielle, le démarrage de son programme de Chirurgie Urologique Robot-assistée.

“La première néphrectomie élargie pour cancer du rein a été réalisée par le Pr. Riadh Ben Slama et son équipe sous le tutoring du Pr. Lee, éminent Chirurgien Urologue sud-coréen, et en coordination avec l’équipe d’anesthésie-réanimation du Pr. Alia Jabri et le service de chirurgie générale B du Pr. Ramzi Nouira”, lit-on de même source.

Selon un communiqué du ministère de la santé, il s’agit de la première néphrectomie réalisée en Tunisie par chirurgie robot-assistée qui garantit un rétablissement plus rapide au malade.