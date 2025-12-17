Suisse : le lablabi et le thé à la menthe séduisent les visiteurs des Chalets de l’Avent à Lausanne

La cuisine tunisienne a brillé au cœur des Chalets de l’Avent organisés à l’EPFL à Lausanne. La semaine dernière, l’association TUNES a proposé aux visiteurs un lablabi maison accompagné de thé à la menthe, offrant ainsi une belle découverte de ce plat emblématique du patrimoine culinaire tunisien. Cet événement, qui se déroule du 1er au 18 décembre dans un espace chaleureux construit à partir de palettes par l’association AGEPoly, rassemble 57 associations et commissions qui animent le campus avec des activités culturelles et gastronomiques variées. La présence de TUNES a permis de mettre en avant la richesse et la diversité de la cuisine tunisienne dans un cadre festif et convivial, tout en favorisant le partage et les échanges entre les participants.