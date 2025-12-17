Record Guinness : les États-Unis lancent le plus petit supercalculateur d’IA jamais conçu

Une jeune entreprise technologique américaine vient de marquer un tournant dans le domaine de l’intelligence artificielle en dévoilant le « Tiiny AI Pocket Lab », reconnu par le Livre Guinness des records comme le plus petit supercalculateur d’IA au monde. Pesant à peine 300 grammes, ce dispositif compact est capable d’exécuter en local des modèles de langage avancés pouvant atteindre 120 milliards de paramètres, sans recourir au cloud ni aux GPU classiques. Cette innovation mise sur une puissance de calcul élevée, une faible consommation énergétique et une protection renforcée des données personnelles, répondant ainsi aux enjeux de durabilité et de confidentialité liés aux infrastructures d’IA traditionnelles. Pensé pour un usage autonome et sécurisé, l’appareil s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux étudiants, en offrant des fonctionnalités avancées de raisonnement, de création de contenu et de gestion de données sensibles, entièrement hors ligne.