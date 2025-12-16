Tunisie : prévisions météo pour le mardi 16 décembre 2025

Selon les prévisions météorologiques de ce mardi 16 décembre 2025, des nuages parfois denses marqueront le temps, avec des pluies éparses et temporairement orageuses attendues sur les régions orientales. Ailleurs, le ciel sera généralement marqué par des passages nuageux.

Les températures resteront globalement stables. Les maximales oscilleront entre 12 et 16°C dans les régions de l’ouest, et entre 17 et 21°C dans le reste du pays.

Les vents souffleront de secteur sud-ouest, relativement forts sur les zones côtières et faibles à modérés à l’intérieur. La mer sera très agitée, devenant progressivement houleuse.