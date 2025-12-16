Saisie importante à Sousse : 54 personnes recherchées arrêtées par la police

Une importante opération de sécurité menée par les unités policières à Sousse a permis l’arrestation de 54 personnes recherchées par la justice, parmi lesquelles figurent des individus considérés comme dangereux, impliqués dans le trafic de drogue ainsi que dans des actes de vol et de braquage. Lors de cette intervention, les forces de l’ordre ont également saisi 48 motos et 6 voitures volées, en plus de quantités de stupéfiants, renforçant ainsi la lutte contre la criminalité dans la région, selon les informations relayées par la radio Mosaique FM.